KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF) ist ein international tätiges Großhandelsunternehmen für Massen- und Luxusgüter, die über Filialen oder den Versandhandel vertrieben werden. Der Schwerpunkt der Tätigkeit liegt jedoch im europäischen Raum. Zu den bekanntesten Marken des Unternehmens zählen unter anderem Gucci, Puma, Yves Saint Laurent, Bottega Veneta. Die diversifizierte Produktpalette der Gruppe reicht von Sport- und Modeartikeln über Schmuck und Parfums hin zu Bau- und Büroprodukten, Kredit- und Finanzdienstleistungen und Reiseangeboten. (17.02.2021/ac/a/a)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - KERING-Aktie fällt um 8%, Gucci belastet - AktiennewsDie Aktien des französischen Konglomerats KERING (ISIN: FR0000121485, WKN: 851223, Ticker-Symbol: PPX, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: PPRUF), der Eigentümer von Marken wie Gucci und Yves Saint Laurent, fielen um mehr als 8,0% auf ein dreieinhalbmonatiges Tief, nachdem das Unternehmen bekannt gab, dass der Umsatz der gesamten Gruppe im vierten Quartal um 8,2% gesunken sei, so die Experten von XTB.Die Pandemie habe die Verbraucher davon abgehalten, ins Ausland zu reisen, was die Luxusverkäufe in den großen Einkaufszentren wie Paris, Mailand und New York gedämpft habe, obwohl die Erholung der Nachfrage in Asien einigen High-End-Marken in den letzten Monaten zu einer Erholung verholfen habe. Aufgeschlüsselt nach Marken sei der Umsatz von Gucci, der normalerweise zwei Drittel des Konzernumsatzes ausmache, eine besondere Enttäuschung gewesen und sei im vierten Quartal um 10,3% im Vergleich zum Vorjahr gefallen, während der Umsatz von Yves Saint Laurent um 14,9% gesunken sei. Das Unternehmen habe keine genaue Prognose für dieses Jahr abgegeben, habe aber gesagt, dass "obwohl das aktuelle Umfeld von vielen Unsicherheiten geprägt ist, die Gesundheitskrise die wichtigsten Wachstumstreiber im globalen Luxusgütergeschäft nicht untergraben hat."Börsenplätze KERING-Aktie:520,00 EUR -8,11% (17.02.2021, 16:13)