DER AKTIONÄR behalte die KATEK-Aktie auf der Watchlist.





Unternehmensprofil KATEK SE:



In der KATEK Group (ISIN: DE000A2TSQH7, WKN: A2TSQH, Ticker-Symbol: KTEK) vereinen Champions aus allen Bereichen der Wertschöpfungskette ihre Kräfte in einer starken Gemeinschaft. Das Münchner Unternehmen bieten qualitative und quantitative Skalierbarkeit von Entwicklung und Fertigung an jedem Entry-Point des Produktlebenszyklus für Kunden, die Kompetenz, Qualität und Volumina über die gesamte Elektronik Wertschöpfungskette flexibel aus einer Hand beziehen wollen. (13.08.2021/ac/a/nw)



MünchenKulmbach (www.aktiencheck.de) - KATEK-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Elektronikunternehmens KATEK SE (ISIN: DE000A2TSQH7, WKN: A2TSQH, Ticker-Symbol: KTEK) unter die Lupe.Das im Mai an die Börse gegangene Unternehmen habe am Freitag seine Geschäftszahlen für das H1/2021 publiziert. Zwischen Januar und Juni hätten die Münchner sowohl den Umsatz als auch den Gewinn deutlich erhöht.In H1/2021 habe KATEK mit 271 Mio. Euro 49 Prozent mehr umgesetzt als in H1/2020. Das Konzernergebnis habe sich auf 7,8 Mio. Euro verdreifacht.Die Zuwächse seien laut Unternehmensangaben getrieben durch die gestiegene Nachfrage aus den Sektoren E-Mobilität und erneuerbare Energien. Außerdem würden sich Akquisitionen niederschlagen, die im Vorjahr nur bedingt oder gar nicht enthalten gewesen seien.Für das Gesamtjahr rechne das KATEK-Management mit einem Konzernumsatz von 535 bis 560 Mio. Euro. Gegenüber dem Vorjahr wäre das am oberen Ende ein Plus von 35 Prozent. Für 2020 habe sich das Umsatzwachstum noch auf 59 Prozent belaufen.Zudem würden M&A-Effekte aufgrund der gewachsenen Unternehmensgröße nicht mehr in gleichem Ausmaß spürbar, so Koppitz weiter.Die Anleger hätten am Freitagvormittag positiv auf die H1-Zahlen reagiert: Die KATEK-Aktie habe rund fünf Prozent zugelegt.Den attraktiven Zielmärkten von KATEK E-Mobilität, erneuerbare Energien und Internet of Things (IoT) stehen die nach wie vor anhaltenden Engpässe beispielsweise bei Halbleitern und in der Logistik gegenüber, so der Experte Benjamin Heimlich.