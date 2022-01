Tradegate-Aktienkurs K92 Mining-Aktie:

Kurzprofil K92 Mining Inc.:



K92 Mining Inc. (ISIN: CA4991131083, WKN: A2AJL3, Ticker-Symbol: 92K, Nasdaq OTC-Symbol: KNTNF) beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen in Papua-Neuguinea, insbesondere der Goldmine Kainantu, zu der auch die Lagerstätten Irumafima und Kora gehören. (13.01.2022/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K92 Mining-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im "Der Aktionär TV" die Aktie von K92 Mining Inc. (ISIN: CA4991131083, WKN: A2AJL3, Ticker-Symbol: 92K, Nasdaq OTC-Symbol: KNTNF) unter die Lupe.Der kanadische Goldproduzent habe am Dienstag starke Produktionszahlen gemeldet. K92 Mining habe das Jahr 2021 mit einem Rekordquartal beendet. Das Projekt in Papua-Neuguinea sei sehr erfolgreich. Die Anleger hätten die Zahlen mit einem Kurssprung gefeiert. Eine nachhaltige Trendwende sei das zwar noch nicht gewesen, doch die K92 Mining-Aktie laufe nun zumindest langsam wieder nach oben, so Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 12.01.2022)Das vollständige Interview mit Markus Bußler vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze K92 Mining-Aktie:TSX Venture Exchange-Aktienkurs K92 Mining-Aktie:7,47 CAD +1,22% (12.01.2022, 22:00)