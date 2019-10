TSX Venture Exchange-Aktienkurs K92 Mining-Aktie:

2,47 CAD +5,11% (08.10.2019, 15:50)



Tradegate-Aktienkurs K92 Mining-Aktie:

1,614 EUR +0,50% (08.10.2019, 15:06)



ISIN K92 Mining-Aktie:

CA4991131083



WKN K92 Mining-Aktie:

A2AJL3



Ticker-Symbol K92 Mining-Aktie:

92K



Nasdaq OTC Ticker-Symbol K92 Mining-Aktie:

KNTNF



Kurzprofil K92 Mining Inc.:



K92 Mining Inc. (ISIN: CA4991131083, WKN: A2AJL3, Ticker-Symbol: 92K, Nasdaq OTC-Symbol: KNTNF) beschäftigt sich mit der Exploration und Erschließung von Mineralvorkommen in Papua-Neuguinea, insbesondere der Goldmine Kainantu, zu der auch die Lagerstätten Irumafima und Kora gehören. (08.10.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - K92 Mining-Aktienanalyse von Markus Bußler vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Markus Bußler von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von K92 Mining Inc. (ISIN: CA4991131083, WKN: A2AJL3, Ticker-Symbol: 92K, Nasdaq OTC-Symbol: KNTNF) unter die Lupe.Das Gros der Anleger schaue bei Goldaktien vor allem auf Barrick Gold oder auch Newmont Mining. Doch in der zweiten und dritten Reihe würden viele, bisweilen weitaus größere Chancen auf die Investoren lauern. Eine Aktie, die in den vergangenen Jahren für Furore gesorgt habe, sei K92 Mining. Das Unternehmen habe es geschafft, ein ehemaliges Barrick-Projekt in Papua-Neuguinea in Produktion zu bringen. Die Aktie sei einer der großen Überflieger.Zuletzt habe der Titel seinen steilen Anstieg aber ein wenig korrigiert. Befeuert worden sei die Korrektur seitens der Politik. Die Regierung von Papua-Neuguinea habe im Streit über eine Verlängerung der Lizenz für die Porgera Mine von Barrick Gold geäußert, dass man einen höheren Anteil wolle. Dies sei vom Markt dahingehend interpretiert worden, dass auch K92 Ungemach drohen könnte. Doch bei K92 stehe keine Verlängerung der Lizenz an. Die laufe noch vier Jahre. Dennoch habe die Aktie die vergangenen Wochen konsolidiert. Doch inzwischen komme wieder etwas Schwung in das Papier. Gestern habe der Konzern neue Explorationsergebnisse von Kora gemeldet. Dabei habe man in dem tiefsten Loch, das bislang gebohrt worden sei, 8,51 Gramm Gold-Äquivalent über einen Abschnitt von 6,9 Meter oder auch 3,54 Gramm Gold-Äquivalent über einen Abschnitt von 13,5 Meter getroffen.Die K92 Mining-Aktie habe gestern deutlich zulegen können. Heute lege der Konzern nach - und zwar mit den Produktionszahlen für das Q3. Auf der Kainantu-Mine seien in Q3 18.636 Unzen Gold, 209.287 Pfund Kupfer und 5.284 Unzen Silber produziert worden - oder umgerechnet 19.170 Unzen Gold-Äquivalent. Damit liege K92 Mining rund 14 Prozent über den selbst gesteckten Zielen. Und das, obwohl die Anlage einige Male habe abgeschalten werden müssen, um Arbeiten für die Expansion zu tätigen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze K92 Mining-Aktie: