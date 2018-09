Börsenplätze Juventus Football-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

1,518 EUR -0,65% (25.09.2018, 09:03)



Borsa Italiana-Aktienkurs Juventus Football-Aktie:

1,513 EUR -1,63% (25.09.2018, 09:06)



ISIN Juventus Football-Aktie:

IT0000336518



WKN Juventus Football-Aktie:

794314



Ticker-Symbol Juventus Football-Aktie:

JUVE



Kurzprofil Juventus Football:



Die Juventus Football Club S.p.A. (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) wird an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Berlin-Bremen, Mailand, Prag, SETSqx, Nasdaq OTC, Chi-X, BATS Europe1, Tradegate, Lang & Schwarz und XQTX gehandelt und ist in dem Index MIBTEL General Index gelistet. Juventus Football Club S.p.A. ist ein Unternehmen aus der Branche Sport/ Spiel aus Italien. (25.09.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Haar (www.aktiencheck.de) - Juventus Football-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Fußballunternehmens Juventus Football Club S.p.A. (ISIN: IT0000336518, WKN: 794314, Ticker-Symbol: JUVE) unter die Lupe.Die Aktie von Juventus Turin sei spätestens seit dem Wechsel des Ausnahmefußballers Cristiano Ronaldo ein Begriff in der Sport- und sportaffinen Finanzwelt. Rund 100 Mio. Euro Ablösesumme und ein dickes Gehaltspaket für den Portugiesen seien Meilensteine bei der Bewertung von Fußballspielern gewesen. Die Aktie sei binnen eines Jahres um über 91% angestiegen, auf 3-Monatssicht stünden mehr als 130% Kursgewinn zu Buche - der Ronaldo-Effekt. Respektabel. Doch seien aktuell 1,6 Mrd. Euro Börsenwert gerechtfertigt für einen Fußballverein? Sportlich mag man geteilter Meinung sein, da halten sich die Experten von "Vorstandswoche.de" raus.Unter finanztechnischen Gesichtspunkten sei die Aktie von Juventus Football Club S.p.A. teuer, viel zu teuer. Mal abgesehen davon, dass der Verein seine Investoren (mehr als ein Viertel vom Kapital sei im Streubesitz) nicht gerade transparent informiere und mit alten Zahlen aufwarte, seien 8 Mio. Euro nominelles Eigenkapital (bei 53 Mio. Euro bilanziellem EK per Ultimo 2016) schlicht eine zu dünne Basis für diesen gewaltigen Börsenwert. Rund 30% der Aktivseite würden in Grundstücken und Fußballplätzen stecken, worin sicherlich gewisse stille Reserven stecken würden. Der Rest stecke größtenteils in Spielern, und die würden bekanntlich massiv im Wert schwanken. Haken an der Betrachtung - es seien halt alte Zahlen. Ronaldo sei nicht abgebildet und auch sonst wisse man recht wenig.Die Experten von "Vorstandswoche.de" gönnen den Italienern also ihren neuen Superstar, viele Tore und schöne Fußballmomente, doch an der Börse kann diese Aktie nur etwas für Fußballverrückte sein, die am Ende auf die Übernahme von Juventus durch einen reichen Onkel warten. Wer sonst wäre bereit, 1,6 Mrd. Euro Bewertung für diesen Fußballverein zu zahlen?Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link