Das Management habe in der Vergangenheit unter Beweis gestellt, dass es in der Lage sei, erfolgreich neue Märkte zu erschließen. Gleichzeitig sei Just Eat Takeaway mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,79 deutlich günstiger bewertet als der Mitbewerber Doordash (28,08).



Daher bleibt "Der Aktionär" bei seiner Empfehlung aus dem Oktober 2019. Anleger, die der Empfehlung gefolgt sind, lassen Gewinne weiterlaufen, so Benjamin Heimlich. Für andere biete der Kursrücksetzer die Chance zum Einstieg. (Analyse vom 02.02.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Just Eat Takeaway.com-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

93,24 EUR -0,28% (02.02.2021, 16:29)



Euronext Amsterdam-Aktienkurs Just Eat Takeaway.com-Aktie:

93,08 EUR -2,51% (02.02.2021, 16:19)



ISIN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

NL0012015705



WKN Just Eat Takeaway.com-Aktie:

A2ASAC



Ticker-Symbol Just Eat Takeaway.com-Aktie:

T5W





Ticker-Symbol Börse Amsterdam Just Eat Takeaway.com-Aktie:

TKWY



Kurzprofil Just Eat Takeaway.com:



Just Eat Takeaway.com (anfänglich Citymeal) (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) ist ein international operierender Onlineanbieter von Lieferdienstleistungen für Gastronomien mit Sitz in Amsterdam. Das 1999 gegründete Unternehmen organisiert über seine Onlineportale die Bestellung und Auslieferung der von Partnergastronomien offerierten Mahlzeiten und ist unter verschiedenen Namen in zwölf europäischen Ländern sowie Israel vertreten. (02.02.2021/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Just Eat Takeaway.com-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benjamin Heimlich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Essenslieferanten Just Eat Takeaway.com (ISIN: NL0012015705, WKN: A2ASAC, Ticker-Symbol: T5W, Ticker-Symbol Börse Amsterdam: TKWY) unter die Lupe.Auch gut drei Wochen nach den Kursverlusten als Reaktion auf die Geschäftszahlen 2020 habe sich die Aktie von Just Eat Takeaway nicht komplett erholt. Insbesondere die hohen Investitionen hätten die Anleger verschreckt. Dabei seien gerade sie es, die den bisherigen Erfolg des Unternehmens begründen würden.Das Geschäftsjahr 2020 sei überaus gut für Just Eat Takeaway gelaufen. Die weltweite Corona-Pandemie habe dem Trend hin zu Onlineessensbestellungen weiteren Schub verliehen. Die Niederländer, die weltweit in 23 Märkten aktiv seien, hätten einen Zuwachs an Bestellungen in Höhe von 39 Prozent verzeichnet.Das habe den Umsatz auf gut 2,4 Milliarden Euro nach oben geschraubt. Ein Plus von 52 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dass die Aktie trotz dieser positiven Zahlen nachgegeben habe, liege an den hohen Investitionen, die das Unternehmen getätigt habe. Sie hätten die Marge gedrückt.Für das Gesamtjahr 2020 schätze das Management die Marge des bereinigten Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen auf nur noch rund 10 Prozent. Im ersten Halbjahr 2020 habe sie noch bei 17 Prozent gelegen.Die größte Investition sei die Übernahme von Grubhub für 7,3 Milliarden Dollar. Das Unternehmen sei bis 2018 der führende Essenslieferdienst in den USA gewesen, sei dann aber von Doordash und Uber Eats überflügelt worden.Die Strategie, durch Übernahmen in einen Markt einzutreten, gehöre gewissermaßen zur DNA der Niederländer und sei beispielsweise in Deutschland zu beobachten gewesen: 2014 hätten sie das Start-up Lieferando gekauft. Ende 2018 sei die Übernahme von Lieferheld, Foodora und Pizza.de vom Wettbewerber Delivery Hero gefolgt.Auch der heutige Name des Unternehmens rühre aus einer Akquisition: Ende Juli 2019 habe Takeaway den britischen Konkurrenten Just Eat verworben.Der Konkurrenzkampf - insbesondere in den USA und Großbritannien - werde auch in Zukunft Geld kosten. CEO Jitse Groen habe bereits angekündigt, man werde dem Gewinn von Marktanteilen Vorrang vor der Profitabilität geben.