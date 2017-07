Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

31,114 EUR +1,13% (30.03.2017, 14:12)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Unternehmen der Intralogistik. Mit einem abgestimmten Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden umfassende Lösungen aus einer Hand. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 36 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 70 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 15.000 Mitarbeiter und erzielte 2016 einen Konzernumsatz von 3,1 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (30.06.2017/ac/a/d)

Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von Analyst Torben Teichler von Hauck & Aufhäuser:Torben Teichler, Analyst der Privatbank Hauck & Aufhäuser, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach einem Kapitalmarkttag zum Kauf der Aktie des Hubwagenbauers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) und erhöht das Kursziel von 29 auf 36 Euro.Die Veranstaltung habe sein Vertrauen in den Innovationsvorsprung und das ordentliche Wachstumspotenzial des Hamburger Unternehmens gestärkt, so der Analyst in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie. Positiv hervorzuheben sei, dass das Management das Umsatzziel für 2020 bestätigt habe. Auf mittlere bis lange Sicht sei die Jungheinrich-Vorzugsaktie attraktiv bewertet. Investoren sollten bei Kursschwächen zugreifen.Torben Teichler, Analyst von Hauck & Aufhäuser, hat in einer aktuellen Aktienanalyse die Jungheinrich-Vorzugsaktie von "hold" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel von 29 auf 36 Euro angehoben. (Analyse vom 29.06.2017)XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:31,045 EUR +1,26% (30.03.2017, 13:58)