XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

29,98 EUR +0,47% (03.05.2019, 09:19)



Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

30,00 EUR +0,60% (03.05.2019, 09:00)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen und Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 40 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 18.000 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Konzernumsatz von 3,8 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im SDAX notiert. (03.05.2019/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Hubwagenbauers Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) unter die Lupe.Jungheinrich sei stark ins neue Jahr gestartet. Diesen Eindruck habe das Management auf einer Investorenkonferenz in Baden-Baden vermittelt. In den Monaten Januar und Februar seien die Umsätze um 9% auf 613 Mio. Euro expandiert. Der Auftragseingang habe sich in diesem Zeitraum sogar um 14% erhöht. Im gesamten Q1 dürften die Zahlen überzeugen. Vorstandschef Hans-Georg Frey werde die Prognose für 2019 bekräftigen. Er erwarte einen Umsatz von 3.85 bis 4.05 Mrd. Euro. Das EBIT werde bei 275 bis 295 Mio. Euro gesehen. Jungheinrich sei ein Lösungsanbieter für die Intralogistik. Frey sehe in seiner Firma weit mehr als nur einen reinen Staplerhersteller. "Wir sind Jungheinrich 4.0" Die Experten fänden das Unternehmen gut. Mit einem Börsenwert von mehr als 3 Mrd. Euro sei die Aktie allerdings kein Kind mehr von Traurigkeit.Die Jungheinrich-Vorzugsaktie ist an schwachen Tagen kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 03.05.2019)Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie: