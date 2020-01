XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

21,34 EUR +0,09% (20.01.2020, 10:42)



Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

21,28 EUR +0,28% (20.01.2020, 10:52)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen und Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 40 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 18.000 Mitarbeiter und erzielte 2018 einen Konzernumsatz von 3,8 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im SDAX notiert. (20.01.2020/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse von Analysten Philippe Lorrain und Joel Spungin von der Privatbank Berenberg:Philippe Lorrain und Joel Spungin, Analysten der Privatbank Berenberg, raten in einer aktuellen Aktienanalyse zum Verkauf der Vorzugsaktie des Herstellers von Flurförderzeugen Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) und senken das Kursziel von 22 auf 17,50 Euro.Der Bewertungsaufschlag der Jungheinrich-Vorzugsaktie sei angesichts der aktuellen unternehmensbezogenen Unsicherheit nicht gerechtfertigt, so die Analysten in einer heute veröffentlichten Studie. Die Hoffnung auf Rückenwind für die kurzfristigen Margen aufgrund der neuen Strategie sei übertrieben. Die Analysten hätten zudem auf die Fixkosten vor dem Hintergrund einer schwächeren Nachfrage verwiesen und hätten ihre EPS-Schätzungen deutlich gesenkt.Philippe Lorrain und Joel Spungin, Analysten der Privatbank Berenberg, haben in einer aktuellen Aktienanalyse die Jungheinrich-Vorzugsaktie von "hold" auf "sell" herabgestuft und das Kursziel von 22 auf 17,50 Euro reduziert. (Analyse vom 20.01.2020)Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie: