XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

36,80 EUR -0,49% (20.04.2018, 12:04)



Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

36,82 EUR -0,32% (20.04.2018, 12:08)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (20.04.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktie: Trendwende durchaus möglich - ChartanalyseObwohl Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) in der Spitze gut 21 Prozent an Wert von seinen Jahreshochs in diesem Jahr eingebüßt hat, stimmt das aktuelle Chartbild noch zuversichtlich, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Bis Mitte Januar hinein habe das Papier des Industrieunternehmens Jungheinrich einen festen Aufwärtstrend verfolgt und habe auf ein Verlaufshoch von 42,94 Euro zulegen können. Doch nur wenig später hätten die Notierungen auf das Unterstützungsniveau von zunächst 40,00 Euro nachgegeben, anschließend sei der Wert bis Ende März auf ein Verlaufstief von 33,90 Euro eingebrochen. Seitdem habe sich aber eine kleine Erholungsbewegung einstellen können und habe in dieser Woche sogar über die gleitenden Durchschnitte EMA 50/200 auf ein Zwischenhoch von 37,86 Euro aufwärts gereicht.Die letzten drei Handelstage seien jedoch von kleineren Abgaben geprägt gewesen, die heute erneut auf den EMA 200 abwärts reichen würden. Doch die Verluste würden bislang nur moderat ausfallen und womöglich eine baldige Wiederaufnahme der Erholungsbewegung seit Ende März implizieren. Diese würde sich u.a. für ein kurzfristiges Long-Investment ganz passabel eignen, sobald das Papier von Jungheinrich im Bereich der heutigen Tagestiefs und dem 200-Tage-Durchschnitt einen Boden gefunden habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie: