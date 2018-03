XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

34,80 EUR -1,92% (28.03.2018, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

34,90 EUR -0,82% (28.03.2018, 17:46)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (29.03.2018/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktienanalyse der DZ BANK:Jungheinrich (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) ist unter den Top-Vier-Anbietern für Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung.Rund 90% der Umsätze würden in Europa generiert. Das Unternehmen trete mit einer Marke auf und betreibe ein umfassendes eigenes Vertriebs- und Servicenetzwerk. Automationssysteme und -lösungen würden ein weiteres Standbein des Produktportfolios bilden. Neugeräte seien dabei allerdings kaum profitabel, die Marge werde mit Service & Reparatur generiert.Der Konzern sei ein attraktiver Nischenanbieter mit weiterhin gesundem Nachfrage-Momentum für Flurförderzeuge (Trend E-Commerce). Langjährige Erfahrung bei Automationslösungen ("Intralogistik 4.0"), ein frühzeitig optimiertes Produktions-Setup und die Kooperation für Mietgeschäft in China (Anhui Heli) sowie die US Caterpillar Partnerschaft für Stapler würden einen guten Mix für Gewinnsteigerungen bieten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie: