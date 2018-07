Börsenplätze Jungheinrich-Vorzugsaktie:



Tradegate-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

30,72 EUR -2,91% (11.07.2018, 10:05)



XETRA-Aktienkurs Jungheinrich-Vorzugsaktie:

30,78 EUR -2,41% (11.07.2018, 09:48)



ISIN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

DE0006219934



WKN Jungheinrich-Vorzugsaktie:

621993



Ticker-Symbol Jungheinrich-Vorzugsaktie:

JUN3



Kurzprofil Jungheinrich AG:



Die Jungheinrich AG (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3), gegründet im Jahr 1953, zählt zu den weltweit führenden Lösungsanbietern für die Intralogistik. Mit einem umfassenden Portfolio an Flurförderzeugen, Logistiksystemen sowie Dienstleistungen bietet Jungheinrich seinen Kunden passgenaue Lösungen für die Herausforderungen der Industrie 4.0. Der Konzern mit Stammsitz in Hamburg ist weltweit in 39 Ländern mit eigenen Direktvertriebsgesellschaften und in über 80 weiteren Ländern durch Partnerunternehmen vertreten. Jungheinrich beschäftigt weltweit mehr als 16.000 Mitarbeiter und erzielte 2017 einen Konzernumsatz von 3,4 Mrd. EUR. Die Jungheinrich-Aktie ist im MDAX notiert. (11.07.2018/ac/a/d)



Lauda-Königshofen (www.aktiencheck.de) - Jungheinrich-Aktie vor Kaufsignal? ChartanalyseSeit rund drei Wochen kämpfen Investoren in der Jungheinrich-Aktie (ISIN: DE0006219934, WKN: 621993, Ticker-Symbol: JUN3) um eine nachhaltige Stabilisierung um das Niveau von 30,00 Euro herum, was auch zu gelingen scheint, so Maciej Gaj von "boerse-daily.de" in seiner aktuellen Veröffentlichung.Noch aber stehe ein Kaufsignal aus, könnte aber bereits zum heutigen Handelsverlauf aktiviert werden und biete somit hervorragende Handelsmöglichkeiten.Das Wertpapier des weltweit führenden Anbieters im Bereich der Flurförderzeug-, Lager- und Materialflusstechnik Jungheinrich habe sich wie so viele andere Aktien bis Januar dieses Jahres in einem intakten Aufwärtstrend aufgehalten und an dieser Stelle auch ihr Rekordhoch markiert. Anschließend sei die Stimmung der Investoren gekippt, das Papier von Jungheinrich habe von 42,94 Euro auf 29,96 Euro vor wenigen Tagen nachgegeben.In diesem Bereich laufe nun eine mehrwöchige Stabilisierungsphase ab, die das Wertpapier kurzfristig wieder auf der Oberseite interessant mache, sofern bestimmte Voraussetzungen erfüllt würden. Denn die Schwankungsbreite erstrecke sich derzeit zwischen rund 30,00 und 32,00 Euro auf der Oberseite, für ein kurzfristiges Kaufsignal müsste jedoch die obere Hürde erst noch nachhaltig überwunden werden. Dann könnte der kurzfristige Abwärtstrend bestehend seit den aktuellen Jahreshochs angesteuert werden, wodurch binnen weniger Tage weitere Kursgewinne in dem Papier folgen könnten und somit einen Long-Einstieg durchaus rechtfertigen würden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link