Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - In den Gesprächen zwischen EU-Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump über die Handelspolitik der beiden Wirtschaftsräume hat es in der Nacht eine Vereinbarung gegeben, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt.



So würden beide Seiten zunächst auf weitere handelsbeschränkende Maßnahmen verzichten und hätten weitere Verhandlungen angekündigt. Trump habe zuvor mehrfach mit Zöllen auf Automobileinfuhren aus der EU gedroht. Die zuletzt erhobenen Zölle auf Aluminium und Stahl würden jedoch ebenso wie die darauf erlassenen Gegenzölle der EU vorerst in Kraft bleiben. Der Euro habe von der Einigung profitiert und zum US-Dollar wieder deutlich über 1,17 USD notiert. (26.07.2018/ac/a/m)



