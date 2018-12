Wien (www.aktiencheck.de) - Zum Wochenausklang mussten die Aktien von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) deutliche Verluste in Höhe von rund 10% verbuchen, was gleichzeitig den höchsten Tagesverlust seit März 2000 bedeutet, berichten die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Nachbörslich habe der Softwarehersteller Adobe (ISIN: US00724F1012, WKN: 871981, Ticker-Symbol: ADB, NASDAQ-Symbol: ADBE) in seinem vierten Quartal beim Gewinn die Erwartungen verfehlt, sie dagegen beim Umsatz übertroffen. Mit seinem Ausblick auf das laufende und das Gesamtjahr sei Adobe im Rahmen der Prognosen geblieben. Die Aktie habe bereits vor Bekanntgabe der Zahlen rund 7,3% verloren, nachbörslich sei sie nahezu unverändert gewesen. Zu den Verlieren (-8,6%) hätten auch die Aktien von Costco Whoelsale (ISIN: US22160K1051, WKN: 888351) gezählt, nachdem die Zahlen fürs erste Quartal (Veröffentlichung bereits Donnerstag) unter den Markterwartungen gelegen hätten.Die Belmond-Aktie (ISIN: BMG1154H1079, WKN: A116V8) sei um 39,8% auf USD 24,68 geklettert. LVMH (ISIN: FR0000121014, WKN: 853292, Ticker-Symbol: MOH, EN Paris: MC, NASDAQ OTC-Symbol: LVMHF) kaufe die Luxushotelkette für USD 2,6 Mrd. oder USD 25 je Aktie. (17.12.2018/ac/a/m)