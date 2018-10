Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (17.10.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ).Die Q3-Zahlen hätten operativ sowohl unsere Prognosen als auch die Markterwartungen leicht übertreffen können. Auf berichteter Basis hätten höhere Sondereffekte belastet. Die Pharmasparte (insbesondere Onkologie) habe wieder überzeugen können. Aber auch in den übrigen beiden Segmenten habe das organische Wachstum sequenziell zugelegt. Die Guidance für das Gesamtjahr sei leicht angehoben worden. Entscheidend werde sein, das Tempo im Pharmabereich trotz zunehmendem Druck durch Nachahmerprodukte weiter hoch zu halten.Die Fortschritte in den anderen Bereichen und die damit einhergehenden Portfolioanpassungen würden den Analysten zuversichtlich stimmen. Das Wertpapier habe auf die besser als erwarteten Zahlen und die Ausblickanhebung nur leicht positiv (16.10.: +2%) reagiert. Dies liege auch an der auf Sicht von drei Monaten überdurchschnittlichen Kursentwicklung. Der Analyst habe seine EPS-Prognosen für 2018 angepasst (bereinigt: 8,16 (alt: 8,12) USD; berichtet: 5,97 (alt: 6,65) USD). Die fundamentalen Treiber für den Titel hätten sich nicht geändert.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Votum für die Johnson & Johnson-Aktie bei einem unveränderten Kursziel von 145,00 USD. (Analyse vom 17.10.2018)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: