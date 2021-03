Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (15.03.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Nach AstraZeneca wolle auch Johnson & Johnson seinen Corona-Impfstoff teilweise in Dessau produzieren. Die Firma IDT Biologika habe am Montag mitgeteilt, dass sie den Impfstoff in Sachsen-Anhalt abfüllen und verpacken werde. Dafür stünden ab sofort für zunächst drei Monate Kapazitäten zur Verfügung, die eigentlich für die Produktion eines Impfstoffkandidaten des japanischen Pharmakonzerns Takeda gegen das Dengue-Fieber reserviert gewesen seien. Nun hätten sich IDT Biologica und Takeda geeinigt, die Maschinen zunächst für den Corona-Impfstoff einzusetzen.Das Papier des US-Konzerns präsentiere sich zum Wochenstart leicht im Minus. Nachdem zuletzt immer häufiger Kritik zum AstraZeneca-Impfstoff aufgekommen sei und am heutigen Montag die Impfung mit dem Vakzin auch in Deutschland vorerst ausgesetzt worden sei, könnte der Impfstoff von Johnson & Johnson allerdings immer wichtiger werden. "Der Aktionär" bleibe Optimistisch für die Johnson & Johnson-Aktie. Anleger lassen die Gewinne laufen, so Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.03.2021)(Mit Material von dpa-AFX)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: