Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

135,48 EUR +0,47% (19.03.2021, 11:46)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

160,47 USD -0,19% (18.03.2021)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



NYSE-Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (19.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Wien (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Johnson & Johnson habe solide Q4-Zahlen berichten können. Die starke Entwicklung der Pharmasparte in Kombination mit der anhaltenden Erholung in der Medizintechnik würden J&J äußerst positiv auf das Geschäftsjahr 2021 blicken lassen. Das Management sehe die berichteten Umsätze in einer Spanne von USD 90,5 bis 91,7 Mrd. bzw. den bereinigten Gewinn je Aktie zwischen USD 9,40 und 9,60. Diese Prognose entspreche zweistelligen Wachstumsraten sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn und liege damit klar über den bisherigen Analystenschätzungen.Der größte Gesundheitskonzern der Welt habe auch im letzten Quartal des von COVID-19 geprägten Geschäftsjahres 2020 zu überzeugen gewusst. Nachdem sich die rasche Erholung der Medizintechniksparte schon im Vorquartal abgezeichnet habe, habe diesmal die wichtige Pharmasparte deutlich besser als erwartet abschneiden können. Diesen Schwung würden die Amerikaner auch ins neue Jahr mitnehmen wollen und dementsprechend selbstbewusst sei die Prognose ausgefallen. Auch in Sachen COVID-19-Impfstoff laufe es mittlerweile wieder rund, sowohl die US-Arzneimittelbehörde FDA als auch das europäische Pendant EMA hätten den Impfstoff (trotz geringerer Wirksamkeit) zugelassen. Insgesamt erachte der Analyst J&J auf dem aktuellen Niveau gegenüber seiner Pharma Peer Group als fair bewertet.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, passt sein Kursziel von zuvor USD 159,00 als Folge des soliden Ausblicks geringfügig auf USD 164,00 an und bekräftigt indes seine "halten"-Empfehlung für die Johnson & Johnson-Aktie. (Analyse vom 19.03.2021)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: