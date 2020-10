Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (13.10.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Der US-Pharma- und Medizintechnikkonzern Johnson & Johnson werde nach einem besser als erwartet verlaufenen dritten Quartal optimistischer für das Gesamtjahr. Die Zahlen seien auch für MorphoSys interessant - denn die Johnson & Johnson-Bilanz sei ein erster Indikator für die Verkäufe von Tremfya (Guselkumab).Habe das Unternehmen für 2020 bislang mit einem Umsatz von 79,9 bis 81,4 Milliarden US-Dollar (rund 67,6 bis 68,9 Milliarden Euro) gerechnet, erwarte es nun Erlöse zwischen 81,2 und 82,0 Milliarden Dollar, wie Johnson & Johnson am Dienstag mitgeteilt habe. Auch der bereinigte Gewinn je Aktie solle mit 7,95 bis 8,05 Dollar höher ausfallen als bislang angenommen. Zuvor sei der Konzern von 7,75 bis 7,95 Dollar je Anteilsschein ausgegangen.Die Johnson & Johnson-Tochter Janssen vertreibe Tremfya - MorphoSys erhalte Tantiemen an den Produktverkäufen. Entsprechend wichtig sei für die deutsche Biotech-Gesellschaft der Vertriebserfolg der Amerikaner. Im dritten Quartal seien diese Produkterlöse bei Johnson & Johnson währungsbereinigt um 12,2 Prozent auf 327 Millionen Dollar gestiegen. Eine starke Zahl, die Intraday bei der MorphoSys-Aktie für positive Impulse sorge. Dennoch notiere der Biotech-Wert immer noch deutlich im Minus - denn die Gesellschaft wolle eine Wandelanleihe begeben. Das komme am Markt nicht gut an.Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link