Zur Strategie von Johnson & Johnson gehören Akquisitionen, was die damit verbundenen potenziellen Risiken beinhaltet, wie hohe Kaufpreise, Schwierigkeiten bei der Integration oder sich nicht erfüllende Ertrags- und Synergieerwartungen, so die Analysten der DZ BANK. (Analyse vom 01.10.2021)



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (01.10.2021/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Produkte des Arzneimittel- und Konsumgüterherstellers aus den USA sind auch hierzulande bestens bekannt, so die Analysten der DZ BANK in einer aktuellen Veröffentlichung zur Aktie von Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ).Marken wie Penaten, Listerine und Imodium seien nur ein paar Beispiele aus dem großen Sortiment. Die größten Wachstumsperspektiven würden sich Johnson & Johnson im Pharmageschäft bieten.Der US-Konzern lege seinen Fokus auf den Gesundheitssektor. Das Geschäftsmodell basiere dabei auf drei Standbeinen. Umsatzstärkstes (54%) sei die Pharmasparte. Johnson & Johnson habe mit der Tochter Janssen eine Reihe von Blockbusters im Portfolio - also Medikamente, welche jährlich mehr als 1 Mrd. US-Dollar Umsatz erwirtschaften würden. Einsatzgebiete der vom Konzern entwickelten Präparate seien u.a. Autoimmunerkrankungen (Stelara, Remicade), Krebs (Zytiga, Imbruvica), neurologische Erkrankungen (Invega) und Infektionen (COVID-19-Impfstoff).Das Pharmageschäft sei nicht nur die größte Einnahmequelle des Konzerns, sondern auch die gewinnträchtigste und profitabelste. Um hier weiterhin erfolgreich zu sein, seien anhaltend hohe Ausgaben in Forschung und Entwicklung nötig. Das Pharmageschäft sei mit den für die Branche typischen Risiken verbunden, wie z.B. Fehlschläge in der Produktentwicklung und auslaufende Patente. Die aktuelle Entwicklungspipeline würden die Analysten der DZ BANK jedoch als gut gefüllt bewerten. Die Analysten würden deshalb davon ausgehen, dass der Pharmabereich auch künftig zum Konzernerfolg beitragen werde.Zweitgrößte Säule des Konzerns sei die Medizintechnik (Umsatzanteil: 29,7%). Zum Sortiment würden u.a. chirurgische Instrumente, orthopädische Implantate und Kontaktlinsen gehören. Dieses Geschäftsfeld habe sich nach den Corona-bedingten Belastungen im ersten Halbjahr 2021 wieder deutlich erholt.Mit seinen drei Standbeinen besitze der Konzern nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK ein ausgewogenes Geschäftsmodell. Zwar gebe es in der Gesundheitsbranche und anderen Branchen grundsätzlich den Trend der Spezialisierung, weil es einige Vorteile mit sich bringe, wie eine fokussierte Weiterentwicklung der Aktivitäten. Der geschäftliche Erfolg mit einer soliden Ertragsstärke in allen Segmenten überzeuge die Analysten der DZ BANK aber. Sie würden deshalb davon ausgehen, dass Johnson & Johnson mit seiner strategischen Ausrichtung den profitablen Wachstumskurs der vergangenen Jahre fortsetzen werde. Übermäßig große Wachstumssprünge seien dabei nicht zu erwarten. Insbesondere die Bereiche Medizintechnik und Konsumgüter dürften nur moderate Steigerungen an den Tag legen.Die größten Wachstumserwartungen lägen auf dem Pharmabereich. Deshalb sei es gerade hier nach Einschätzung der Analysten der DZ BANK nötig, weitere Erfolge in der Entwicklungspipeline zu zeigen sowie weitere strategische Schritte bei der Portfolioerweiterung zu unternehmen. Das berge ein gewisses Enttäuschungspotenzial. Die Analysten der DZ BANK würden jedoch grundsätzlich davon ausgehen, dass der Konzern eine gute Ausgangsbasis habe, um die soliden Gewinnsteigerungsraten der vergangenen Jahre fortzusetzen.Positiv würden die Analysten der DZ BANK zudem den nichtkonjunkturzyklischen Charakter des Geschäftsmodells sowie die Stärke bei den Cashflows bewerten. Das gebe dem Unternehmen den finanziellen Spielraum für Investitionen in die Weiterentwicklung der Aktivitäten sowie eine aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik. Potenzielle Belastungsfaktoren seien laufende Rechtsstreitigkeiten und mögliche Schadensersatzzahlungen. Beispielsweise sei im Zusammenhang mit dem Vorwurf irrtümlicher Werbung für Schmerzmittel (Opioid-Skandal) derzeit ein kostspieliger Vergleich möglich. Die Unsicherheit in diesem langjährigen Streit wäre damit zwar vom Tisch, könnte kurzfristig aber erst einmal die Profitabilität belasten. Risiken würden sich auch aus gesundheitspolitischen Regulierungen ergeben, um die Kostensteigerungen in den Gesundheitssystemen zu bremsen, z.B. über die Deckelung von Arzneimittelpreisen.