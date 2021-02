NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

WKN Johnson & Johnson-Aktie:

Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

NYSE-Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (24.02.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Ticker-Symbol: JNJ) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei Johnson & Johnson gebe es gute Nachrichten: Es sehe so aus, dass Johnson & Johnson vielleicht noch in der laufenden Woche grünes Licht für seinen Corona-Impfstoff von der FDA bekomme. Der Impfstoff sei nicht so effizient wie diejenigen von den Konkurrenten, aber während der Studien habe niemand, der mit diesem Impfstoff behandelt worden sei, ins Krankenhaus müssen und niemand sei gestorben. Bald dürfte also ein weiterer Impfstoff zur Verfügung stehen und das würden die Märkte gut aufnehmen, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV" zur Johnson & Johnson-Aktie. (Analyse vom 24.02.2021)