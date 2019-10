Xetra-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

114,98 EUR +0,28% (22.10.2019, 11:23)



NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

128,02 USD (21.10.2019)



ISIN Johnson & Johnson-Aktie:

US4781601046



WKN Johnson & Johnson-Aktie:

853260



Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie Deutschland:

JNJ



NYSE Ticker-Symbol Johnson & Johnson-Aktie:

JNJ



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (22.10.2019/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Analyse von Analyst Tobias Gottschalt von Independent Research:Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ).Johnson & Johnson (J&J) habe am 18.10. innerhalb der USA eine Produktionscharge von in 2018 produzierten Babypuder (33.000 Einheiten) zurückgerufen. Ursächlich hierfür sei gewesen, dass die US-Gesundheitsbehörde FDA in einer Probe Rückstände von Asbest gefunden habe. Die Thematik über Asbest im Babypuder von J&J sei seit längerem bekannt. So solle der Konzern seit 1971 um den Asbestgehalt im Babypuder gewusst und nicht darüber informiert haben. Bis Mitte Oktober 2019 lägen diesbezüglich 15.500 Klagen gegen den Konzern vor, in denen Babypuder und andere talkumhaltige Produkte des Unternehmens aufgrund von Asbestgehalt für Krebserkrankungen verantwortlich gemacht würden. In diesem Zusammenhang sei der Konzern bereits zu 4,6 Mrd. USD an Strafzahlungen verurteilt worden, habe dagegen aber Berufungen eingelegt.Die Klagen würden sich in die lange Liste weiterer juristischer Prozesse einreihen. Der Konzern sei im März 2019 wegen süchtig machender Schmerzmittel zu einer Strafzahlung von 527 Mio. USD verurteilt worden. Weitere 2.000 Klagen lägen gegen den Konzern zu dieser Thematik vor. Anfang Oktober sei der Konzern zu einer Strafzahlung in Höhe von 8,0 Mrd. USD verurteilt worden, da das Unternehmen das Antipsychotikum Risperdal in der Vergangenheit an Kinder und Senioren vermarktet habe. Diese Thematik umfasse weitere 13.000 Klagen. J&J habe angekündigt, gegen dieses Urteil vorzugehen. Die Aktie habe mit einem deutlichen Kursrückgang (18.10: -6%) reagiert. Die Prognosen des Analysten hätten (vorerst) Bestand, allerdings erhöhe er den Risikoabschlag im Rahmen des DCF-Modells auf 15% (bisher: 10%).Tobias Gottschalt, Aktienanalyst von Independent Research, stuft die Johnson & Johnson-Aktie unverändert mit dem Votum "halten" bei einem neuen Kursziel von 140,00 (alt: 148,00) USD ein. (Analyse vom 22.10.2019)Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: