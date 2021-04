Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:



Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) ist ein international tätiger Hersteller und Anbieter von Health-Care-Produkten. Zum Portfolio gehören sowohl verschreibungspflichtige wie auch frei erhältliche Präparate, darunter Wirkstoffe gegen Pilzinfektionen, Wundsalben, Kosmetika, Augentropfen, Schmerzmittel und Kontaktlinsen. Über Akquisitionen ist das Unternehmen auch verstärkt in den Bereichen Orthopädie, Diabetesforschung oder Kardiologie tätig und vertreibt außerdem Wirkstoffe gegen Krankheiten wie Schuppenflechte oder Rheuma. Die umfangreiche Produktpalette wird unter bekannten Marken wie Johnson's, Neutrogena, Band Aid, Listerine oder Carefree vertrieben. (09.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, Ticker-Symbol: JNJ, NYSE-Symbol: JNJ) unter die Lupe.Die EU-Arzneimittelbehörde (EMA) prüfe Fälle von Thrombosen nach einer Coronaimpfung mit dem Vakzin von J&J. Vier ernsthafte Fälle von Blutgerinnseln seien nach einer Impfung aufgetreten, habe die EMA am Freitag in Amsterdam mitgeteilt. Eine Person sei gestorben. Einer der Verdachtsfälle sei während der klinischen Studien aufgetreten. Die Behörde habe betont, dass ein Zusammenhang mit dem Impfstoff des US-Herstellers noch nicht festgestellt worden sei.Die EMA hatte am Mittwoch bei einer erneuten Prüfung von seltenen Thrombosen-Fällen nach der Impfung mit dem Präparat von AstraZeneca (ISIN: GB0009895292, WKN: 886455) festgestellt, dass es einen Zusammenhang gebe. Die Häufigkeit gemeldeter Zwischenfälle mit Blutgerinnseln im Gehirn würden nach EMA-Angaben mit ungefähr 1 je 100.000 auftreten. Die EMA habe weiter uneingeschränkt grünes Licht für eine Verwendung gegeben. Der Nutzen des Wirkstoffes sei höher zu bewerten als die Risiken, habe die Arzneimittelbehörde erklärt.Beim Impfstoff von J&J handle es sich ebenso wie beim Impfstoff von AstraZeneca um einen sog. Vektorviren-Impfstoff. Bei diesen würden harmlose Viren als Ausgangspunkt dienen. Solche so genannten Vektorviren könnten in menschliche Zellen eindringen, ohne eine Erkrankung auszulösen. Man wisse auch, wie man sie in Zellkulturen in großen Mengen produzieren könne, so der Verband der forschenden Pharma-Unternehmen vfa. Damit sie zum Impfen taugen würden, ergänze man sie um ein oder mehrere Gene für Oberflächenproteine von SARS-CoV-2. Wenn sie nach dem Impfen in menschliche Zellen eingedrungen seien, würden sie dort die Produktion der SARS-CoV-2-Proteine veranlassen. Damit würden sie dafür sorgen, dass ein Immunschutz aufgebaut werde, der auch eine echte Infektion abwehren könne.DER AKTIONÄR rät deswegen dazu, die J&J-Aktie nicht zuletzt wegen des starken Gesamtportfolios weiter zu halten, so die Expertin Marion Schlegel. (Analyse vom 09.04.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link (Mit Material von dpa-AFX)