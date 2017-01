NYSE-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Johnson & Johnson beschäftigt zurzeit rund 128.000 Mitarbeiter in 60 Ländern weltweit, davon ca. 4.000 in Deutschland. Die drei Geschäftsbereiche, in denen das Unternehmen tätig ist, sind Consumer Health Care, Medical Devices & Diagnostics und Pharmaceutical. Johnson & Johnson ist dabei eines der weltweit führenden Unternehmen auf dem Gebiet der Gesundheitsvorsorge und erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2013 einen Umsatz von 71,31 Mrd. USD. (25.01.2017/ac/a/a)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) von 127 USD auf 125 USD.Gemäß ungeprüfter Zahlen sei der Umsatz in Q4/2016 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das Nettoergebnis sei dagegen besser als erwartet ausgefallen. In 2016 habe J&J sowohl beim Umsatz als auch beim bereinigten EPS die eigene Zielsetzung erreichen können. Der Ausblick für 2017 (Umsatz: 74,1 bis 74,8 Mrd. USD; bereinigtes EPS: 6,93 bis 7,08 USD) sei aus Sicht des Analysten verhalten ausgefallen. Der Konzern habe zudem angekündigt, strategische Optionen für sein Diabetes Care-Geschäft zu prüfen. Darüber hinaus befinde sich Johnson & Johnson mit Actelion in Gesprächen über eine mögliche Transaktion. Weininger gehe davon aus, dass diese erfolgreich beendet würden.Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt seine Halteempfehlung für die Johnson & Johnson-Aktie. (Analyse vom 25.01.2017)Börse Frankfurt-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:104,649 EUR +1,00% (25.01.2017, 11:39)