Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (24.01.2018/ac/a/n)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Aktienanalyst Bernhard Weininger von Independent Research:Bernhard Weininger, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse nach Q4-Zahlen sein bisheriges Rating für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ).Während die Ergebniszahlen in Q4/2017 auf berichteter Basis infolge von Sondereffekten durch die US-Steuerreform belastet gewesen seien, habe das operative Zahlenwerk im Rahmen der Prognosen gelegen. Im Gesamtjahr habe sowohl umsatz- als auch ergebnisseitig das obere Ende der Guidance erreicht werden können.Der Ausblick für 2018 (Umsatz: 80,6 bis 81,4 Mrd. USD; bereinigtes EPS: 8,00 bis 8,20 USD) sei optimistischer ausgefallen als erwartet. Entscheidend werde nach Meinung des Analysten weiterhin die Entwicklung im wichtigen Pharmabereich bleiben, wo eine Beschleunigung des Wachstums zu erwartet sei. In den Bereichen Consumer sowie Medical Devices dürfte die Portfolio-Optimierung im Vordergrund stehen (u.a. Zukunft des Diabetes Care-Geschäfts).Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie:Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:115,50 EUR +0,22% (24.01.2018, 12:05)