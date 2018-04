Tradegate-Aktienkurs Johnson & Johnson-Aktie:

Kurzprofil Johnson & Johnson:



Johnson & Johnson (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ) ist ein international agierender US-Pharmazie- und Konsumgüterhersteller. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in New Brunswick, New Jersey. Mit den Geschäftsfeldern Consumer, Pharmaceuticals und Medical Devices & Diagnostics setzte der 1886 gegründete Konzern 2015 weltweit rund 70 Milliarden US-Dollar um. Rund 127.00 Mitarbeiter sind für das Unternehmen in mehr als 250 Firmen im Einsatz. Damit ist Johnson & Johnson eines der größten Gesundheitsunternehmen weltweit. (19.04.2018/ac/a/n)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - Johnson & Johnson-Aktienanalyse von Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst von der LBBW:Dr. Timo Kürschner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des US-Pharmazie- und Konsumgüterherstellers Johnson & Johnson (J&J) (ISIN: US4781601046, WKN: 853260, NYSE Ticker-Symbol: JNJ).Das Unternehmen habe in Q1 seinen Umsatz unterstützt durch Übernahmen um 12,6% (organisch +4,3%; Währung +4,2%) auf 20,0 Mrd. USD (Konsens: 19,5 Mrd. USD) steigert. Für den starken Anstieg sei einmal mehr insbesondere die Pharmasparte verantwortlich gewesen. Sie sei in Q1 um 19,4% auf 9,8 Mrd. USD gewachsen. Ein wesentlicher Treiber dabei sei die Actelion-Übernahme in Juni 2017 gewesen, die auch noch Q2 beflügeln werde. Jedoch auch auf organischer Basis sei die Sparte mit 7,5% sehr stark gewachsen, wobei insbesondere die Krebsmedikamente das Wachstum beflügelt hätten.Die Medizintechnik habe auch von Akquisitionen profitiert und um 7,5% (organisch +1,1%) auf 6,8 Mrd. USD zugelegt. Auch das Konsumentengeschäft habe aufgrund von Zukäufen in Q1 um 5,3% auf 3,4 Mrd. USD (organisch +2,0%) zugelegt. Im Gegensatz zum Umsatz habe sich der berichtete Konzerngewinn wegen höherer Abschreibungen seitwärts entwickelt, er habe minimal um 1,2% auf 4,4 Mrd. USD zugelegt. Auf bereinigter Basis sei das Ergebnis jedoch um 11,8% auf 5,6 Mrd. USD gesteigert worden. Bilanz und Cash Flow-Rechnung für Q1 seien bisher noch nicht vorgelegt worden. Die Nettoverschuldung habe Ende 2017 bei 16,3 Mrd. USD gelegen.Der Markt habe enttäuscht auf den im Rahmen der Q1-Berichterstattung gegebenen Ausblick reagiert, da nur die Umsatzerwartung angehoben worden sei. Für 2018 erwarte der Konzern jetzt ein Umsatzwachstum von 6,0% bis 7,0% auf 81,0 bis 81,8 Mrd. USD (vorher: 5,5% bis 6,5% auf 80,6 bis 81,4 Mrd. USD). Der bereinigte Gewinn je Aktie solle unverändert um 9,6% bis 12,3% auf 8,00 bis 8,20 USD steigen. Den Einfluss von Wechselkursverschiebungen auf Umsatz und bereinigten Gewinn sehe der Konzern ebenfalls unverändert bei 2,0% bzw. 1,5 Mrd. USD beim Umsatz und 2,7% bzw. 0,20 USD beim bereinigten Gewinn.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Johnson & Johnson-Aktie: