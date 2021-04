NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ISIN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar-Holdings ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (07.04.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Zwar habe die Korrektur bei den grünen Aktien vor rund vier Wochen vorerst gestoppt, dennoch komme JinkoSolar nicht so recht weg vom Fleck. Anleger sollten das Papier jedoch trotzdem im Auge behalten. Am Freitag lege der chinesische Solarzellenhersteller seine Q4-Zahlen vor.Nachdem die JinkoSolar-Aktie in einer langen Konsolidierungsphase von November bis Februar zwischen etwa 55 und 80 USD geschwankt habe, habe sich die Lage zugespitzt. Am 22. Februar habe sie die Range unterschritten und habe in den darauffolgenden zwei Wochen um über 30% bis 37,68 USD zurückgesetzt. Von dort aus bilde der Titel eine abfallende Dreiecksformation aus. Dabei verlaufe er seit rund einer Woche entlang der oberen Begrenzungslinie. Würden die Zahlen am Freitag über den Erwartungen ausfallen, könnte das den entscheidenden Impuls liefern, um diesen Widerstand bei rund 42 USD zu überwinden. Eine dynamische Aufwärtsbewegung bis mindestens an die 200-Tage-Linie bei 46,10 USD wäre dann wahrscheinlich. Sollten die Zahlen aber enttäuschend ausfallen, müsste mit einem erneuten Test der unteren Dreiecksbegrenzung bei 37,80 USD gerechnet werden. Falle der Kurs unter diese Unterstützung, biete das 78,6%-Fibonacci-Retracement bei 34,18 USD weiteren Halt.Die Spannung bei der JinkoSolar-Aktie steige. Die Zahlen am Freitag könnten für neue Impulse sorgen. Anleger sollten sich auf kurzfristig starke Kursausschläge gefasst machen und sich an die oben genannten Marken halten, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.04.2021)Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:34,06 EUR -3,62% (07.04.2021, 17:48)