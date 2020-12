Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (11.12.2020/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Nach den Zahlen und einem eher enttäuschenden Ausblick sei die Aktie von JinkoSolar zu Wochenbeginn unter Druck geraten. Eine Gegenbewegung lasse beim chinesischen Solarmodulproduzenten nach wie vor auf sich warten. Vielmehr verliere die Aktie auch am Freitag deutlich an Boden. Eine wichtige Marke sei nun gerissen worden.Deutlich sinkende Margen und geringere Umsätze als erhofft: Diese Mischung sei bei den Anlegern naturgemäß nicht gut angekommen. Nach der starken Kursrallye zuvor hätte JinkoSolar vielmehr positive Überraschungen liefern müssen, um positive Impulse für die Börse zu bringen. Inzwischen sei die Aktie sogar unter die 45-Euro-Marke und damit unter den Stoppkurs des AKTIONÄR gefallen.Langfristig würden die Aussichten für JinkoSolar durchaus gut bleiben. Solarkraft sei ein wichtiger Bestandteil, damit die weltweiten Klimaziele erreicht werden könnten. Privatleute wie Unternehmen würden auf die Kraft der Sonne setzen, um den eigenen Strombedarf zu decken. Solle der Megatrend grüner Wasserstoff auf breiter Front den Durchbruch schaffen, sei dies ohne erneuerbaren Strom aus Solarenergie ebenfalls kaum möglich. Hinzu komme, dass die USA unter dem neuen Präsidenten Joe Biden deutlich stärker in Erneuerbare Energien investieren dürften - die EU diene hier mit ihrem Green Deal als Vorbild.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: