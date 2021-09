Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

42,52 EUR +2,90% (10.09.2021, 13:09)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

48,85 USD +0,27% (09.09.2021)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (10.09.2021/ac/a/n)



Die Zahlen, die JinkoSolar in der kommenden Woche präsentieren werde, würden bereits ihren Schatten vorauswerfen. An der Börse zeige sich die Aktie derzeit wieder einmal hochvolatil. Derweil habe der Konzern eine Vereinbarung mit den chinesischen Wettbewerbern JA Solar und Longi getroffen.Bei den sogenannten M10-Wafern hätten sich die drei Solarmodulhersteller über die Standardisierung bei Modulgröße und Abstand der Befestigungslöcher geeinigt. Dadurch sollten Kosten gesenkt und die Installation vereinfacht werden."Seit der gemeinsamen Einführung des M10-Wafer-Standards durch JA Solar, Jinkosolar und Longi Solar im Juni 2020 hat die Wafergröße in der Photovoltaik-Industrie breite Anerkennung und Akzeptanz gefunden", hätten die Konzerne in einer gemeinsamen Erklärung mitgeteilt. "Aufgrund der Unterschiede in der technischen Roadmap, dem Designkonzept und der Installationsart, die von verschiedenen Herstellern verfolgt werden, variieren die Standards desselben Modultyps jedoch in ihren Längen, Breiten und Montagelochabständen, obwohl sie auf der gleichen M10-Wafertechnologie basieren."Im Vorfeld dürfte die Volatilität hoch bleiben, weshalb sich die Aktie unverändert nur für risikofreudige Trader eignet, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.09.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link