Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

65,50 EUR +1,39% (23.12.2020, 22:26)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

72,21 USD -9,69% (24.12.2020, 19:10)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR Aktie

A0Q87R



Ticker Symbol JinkoSolar Holdings ADR Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar Holdings:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (27.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Die JinkoSolar-Aktie sei seit vergangener Woche nicht zu bremsen. Innerhalb der letzten sieben Handelstage habe der Wert um satte 60% zugelegt. Auch am Mittwoch habe der Titel mit einem kräftigen Sprung nach oben geöffnet. Verantwortlich sei dafür der anhaltende Solar-Boom gewesen, der von weltweiten Förderprogrammen hervorgerufen worden sei.Während des sehr steilen Höhenflugs im September und Oktober habe die JinkoSolar-Aktie ein neues Allzeithoch bei 90,20 USD markiert. Seitdem habe sie konsolidiert und dabei einen Boden am 50%-Fibonacci-Retracement bei rund 54,30 USD ausgebildet. An dieser Marke sei es in der letzten Woche zu einem kräftigen Rebound gekommen.Während des steilen Anstiegs habe der Kurs die 50-Tage-Linie bei 63,82 USD und den Widerstand am Zwischenhoch bei 76,64 USD durchbrochen. Mit dem jüngsten Kurssprung habe der Wert nun sogar das November-Hoch bei 80,99 USD überschritten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: