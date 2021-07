NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (27.07.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Der chinesische Konzern habe einen Sieg in einem langjährigen Patentrechtsstreit in den USA eingefahren. Dennoch könne sich die JinkoSolar-Aktie am Dienstagabend nicht gegen das schwache Marktumfeld und die andauernden Sorgen vor weitere Regulierungen stemmen und rausche scheinbar ungebremst in die Tiefe.2019 habe das Photovoltaikunternehmen Hanwha Q Cells eine Klage gegen JinkoSolar eingereicht, weil das Unternehmen angeblich ein Patent von Hanwha verletzt hätte. Nun habe der United States Court of Appeals for the Federal Circuit geurteilt: "JinkoSolar's Produkte verletzten das Paten von Hanwha nicht". Damit bekräftige das Berufungsgericht das Urteil der International Trade Commission (ITC), diese sei zuvor zu selbigem Ergebnis gekommen. Zudem habe der Federal Circuit mitgeteilt: "Die Fakten in diesem Fall sind so eindeutig, dass der Federal Circuit keine schriftliche Stellungnahme abgegeben hat". Der jahrelange Patentstreit dürfte damit zumindest vorerst zu den Akten gelegt werden.Trotz der guten Nachrichten seien die Anleger nicht in Jubbellaune verfallen. Die JinkoSolar-Aktie habe im US-Handel rund 15% auf 45,54 USD verloren. Marktteilnehmer hätten dabei, neben dem derzeit ohnehin schlechten Sentiment für China-Aktie, die Angst vor weiteren Regulierungen als Begründung für den Abverkauf ins Feld geführt. Nachdem China mit neuen Vorschriften bereits Aktien aus dem Edtech-Sektor zum Einsturz gebracht habe, würden einige Anleger mittlerweile auch in anderen Branchen Regeländerungen zum Nachteil der Unternehmen fürchten.Die JinkoSolar-Aktie verliere am Dienstag zweistellig und komme damit dem Stoppkurs des "Aktionärs" bei 36 Euro bedrohlich nahe. Langfristig dürfte das Unternehmen aber weiter vom Solarboom profitierten. Anleger könnten daher vorerst weiter an Bord bleiben und sollten den Stopp beachten, so Jan Paul Fori vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 27.07.2021)Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:39,80 EUR -12,45% (27.07.2021, 21:17)