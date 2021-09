Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

43,52 EUR -0,14% (08.09.2021, 15:32)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

51,57 USD +0,27% (07.09.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (08.09.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Seit Mitte August habe sich die JinkoSolar-Aktie deutlich von ihren Tiefs lösen können. Der übergeordnete Abwärtstrend, der seit Oktober 2020 intakt sei, habe dabei aber noch nicht gebrochen werden können. Richtungsweisend dürfte es in der kommenden Woche werden, wenn der chinesische Konzern Zahlen vorlege.Wie JinkoSolar inzwischen auf seiner Homepage vermeldet habe, präsentiere der Solarmodulhersteller am kommenden Mittwoch (15. September) die Zahlen zum zweiten Quartal. Dann werde sich zeigen, wie stark auch das Unternehmen von den schwierigen Rahmenbedingungen in der Branche angesichts logistischer Herausforderungen und der Verwerfungen bei den Rohstoffpreisen getroffen worden sei. Diese hätten zuletzt beim deutschen Wechselrichter-Spezialisten SMA Solar für eine herbe Gewinnwarnung gesorgt.Bereits mit den Zahlen zum ersten Quartal habe sich JinkoSolar wohl auch aufgrund der hohen Unsicherheiten weltweit vorsichtig gezeigt. In Aussicht gestellt worden seien Modulauslieferungen von 4,0 bis 4,2 Gigawatt und ein Umsatz von 1,2 bis 1,25 Mrd. USD.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: