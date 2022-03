Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (24.03.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Am Mittwoch habe der chinesische Solarmodulhersteller JinkoSolar Zahlen für das vierte Quartal gemeldet. Während beim Umsatz ein deutliches Plus zu Buche gestanden habe, würden die Margen schwach bleiben. An der Börse habe sich die Enttäuschung aber in Grenzen gehalten, die Aktie habe die ersten heftigen Verluste schnell wieder wettgemacht.Im vierten Quartal habe JinkoSolar einen Umsatz von 2,57 Milliarden Dollar gemacht – 74 Prozent mehr als vor einem Jahr und deutlich mehr als die erwarteten 2,14 Milliarden Dollar. Verantwortlich dafür sei vor allem der massive Zuwachs bei den ausgelieferten Solarmodulen von 56 Prozent auf 9,02 Gigawatt gewesen.Auf der Gewinnseite habe sich der Umsatzsprung aber nicht bemerkbar gemacht. Die Bruttomarge sei zum Vorjahr lediglich um zehn Basispunkte auf 16,1 Prozent gestiegen. Das Ergebnis je ADR habe auf Non-GAAP-Basis mit 0,67 Dollar weit unter den erwarteten 0,90 Dollar gelegen.Bereits im Vorfeld sei zu erwarten gewesen, dass es umsatzseitig bei JinkoSolar gut laufe, die Marge aber wegen der hohen Rohstoffkosten Probleme mache. Zudem bestehe weiter ein großes politisches Risiko bei allen China-Aktien. Auch künftig dürfte die Aktie entsprechend eine hohe Volatilität aufweisen. Es gibt derzeit attraktivere Werte in der Solarbranche, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur JinkoSolar-Aktie. (Analyse vom 24.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: