Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (08.04.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Seit gut drei Wochen komme die JinkoSolar-Aktie des chinesischen Solarmodulherstellers nicht recht Weg vom Fleck. Auch der jüngst verkündete Großauftrag von juwi Hellas habe ihr keine neuen Impulse geliefert. Die Charttechnik deute allerdings darauf hin, dass sich mittlerweile ein neuer Ausbruch anbahnt.Während viele Green-Tech-Aktien seit Wochen von Hoch zu Hoch eilen würden, sei die JinkoSolar-Aktie Mitte März enorm unter Druck geraten. Vor allem die Sorge eines möglichen Delistings von China-Aktien an der Wall Street habe zu heftigen Kursverlusten geführt. Zwar seien die Verluste schnell wieder wettgemacht worden, jedoch habe die Erholungsbewegung seit nun gut drei Wochen zunehmend an Fahrt verloren.So schwanke die JinkoSolar-Aktie nach wie vor um die charttechnisch wichtige Marke im Bereich um 50 USD. Hier würden zudem die häufig angelaufene Horizontale bei 49,70 USD sowie die 200-Tage-Linie bei 49,53 USD verlaufen. Besonders wichtig sei aber, dass das Handelsvolumen zuletzt immer weiter abgenommen habe und inzwischen auf einem außergewöhnlich niedrigen Niveau angekommen sei.Die Unsicherheiten bei chinesischen Aktien seien aktuell noch immer groß und es gebe zu viele Risikofaktoren. Für konservative Anleger empfehle sich daher kein Kauf. Trader könnten sich dagegen an den genannten Marken auf die Lauer legen und auf einen kurzfristigen Ausbruch setzen, so Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: