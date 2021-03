Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

33,95 EUR -0,44% (25.03.2021, 16:58)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

39,69 USD +0,76% (25.03.2021, 16:43)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar-Holdings ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (25.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Solarmodule-Herstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im schwachen Marktumfeld würden Solar-Aktien am Donnerstag einmal mehr kräftig unter die Räder geraten. Die Papiere von JinkoSolar, Enphase Energy (ISIN: US29355A1079, WKN: A1JC82, Ticker-Symbol: E0P, NASDAQ-Symbol: ENPH) oder First Solar (ISIN: US3364331070, WKN: A0LEKM, Ticker-Symbol: F3A, Nasdaq-Symbol: FSLR) würden zwischen fünf und zehn Prozent verlieren. Grund für den erneuten Abverkauf seien vor allem Aussagen von FED-Chef Jerome Powell, welche die Angst vor steigenden Zinsen wieder schüren würden.Sehr vorsichtig und mit großer Transparenz wolle Powell die geldpolitische Unterstützung nach der Erholung der Wirtschaft zurückfahren. Gerade die zuletzt gut gelaufenen Aktien aus der Solarbranche würden auf solche Aussagen sehr empfindlich reagieren. Zum einen werde die Refinanzierung neuer Investitionen für die Konzerne teurer, zum anderen würden die Gewinne, die teils weit in der Zukunft lägen, mit einem höheren Diskontierungsfaktor abgezinst.Die Zahlen des deutschen Wechselrichter-Spezialisten SMA Solar seien am Markt ebenfalls nicht gut angekommen. Trotz Dividendenüberraschung hätten sich die Anleger enttäuscht gezeigt, was den branchenweiten Abverkauf weiter verstärkt habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: