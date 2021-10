Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

46,74 EUR -0,55% (21.10.2021, 12:38)



NYSE-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

54,68 USD -1,58% (20.10.2021, 22:10)



ISIN JinkoSolar ADR-Aktie:

US47759T1007



WKN JinkoSolar ADR-Aktie:

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Holding Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (21.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Solaraktien seien seit Anfang Oktober wieder gefragt. Auch die Papiere von JinkoSolar hätten sich deutlich von den Tiefs gelöst. Angesichts hoher Energiepreise gelte die Photovoltaik als beste Alternative, zudem würden die Pläne der möglichen deutschen Ampel-Koalition für Fantasie sorgen. Auch in China sollten die Erneuerbaren Energien nun weiter ausgebaut werden.China wolle den Anteil der Solarenergie am Strommix erhöhen, heiße es vom Analysehaus Jefferies. Das sollte der Nachfrage nach Solarmodulen neuen Schwung verleihen. In Kombination mit dem wahrscheinlichen Preisrückgang bei Polysilizium spätestens im zweiten Halbjahr 2022 dürfte dies für steigende Bruttomargen bei den Modulherstellern sorgen.JinkoSolar dürfte davon profitieren, zudem könnte das womöglich innerhalb der kommenden drei Monate anstehende Zweitlisting in China für eine Neubewertung der Aktie sorgen, so Jefferies weiter. Das Kursziel von 80,20 Dollar liege weiter knapp 50 Prozent über dem aktuellen Niveau, entsprechend sei auch die Kaufempfehlung bestätigt worden.Angesichts des starken Chartbilds setzen Anleger hier weiter auf steigende Kurse, so Maximilian Völkl von "Der Aktionär" zur JinkoSolar-Aktie. (Analyse vom 21.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar ADR-Aktie: