Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:

46,60 EUR +1,35% (20.07.2021, 10:00)



NYSE Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

54,21 USD -6,53% (19.07.2021)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar-Holdings ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (20.07.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Schon in der letzten Woche sei die steile Erholungsbewegung der JinkoSolar-Aktie ins Wanken gekommen. Nachdem der Solarsektor bereits massiv unter Druck geraten sei, hätten sich die Scheine des Solarmodulherstellers noch stabil über ihrer Unterstützung gehalten. Am Montag habe der Wert jedoch auch deutlich nachgeben müssen. Das sei jetzt wichtig.Zwischen Mai und letzter Woche habe sich die JinkoSolar-Aktie gut von den herben Rückschlägen im Frühjahr erholen können. Dabei habe sie die gängigen Durchschnittslinien (GD50, 100 und 200) erfolgreich zurückerobern können und sich schließlich über die Unterstützungszone bei 55,82 und 58,23 Dollar gekämpft, die von der Seitwärtsphase im Herbst und Winter ausgehe.Nachdem der Wert diesen Bereich in der letzten Woche mehrfach getestet habe, sei er nun doch am Montag deutlich darunter gerutscht. Dabei sei der Stochastik-Indikator vom überkauften in den neutralen Bereich zurückgefallen und habe damit das Verkaufssignal verstärkt. Einziger Lichtblick: Der Kurs habe sich zu Handelsschluss über dem GD200 bei 52,79 Dollar und über der unteren Kante eines stark gehandelten Preisbereichs bei 52 Dollar halten können.Nachdem der Schein der letzten Trading-Chance zwischenzeitlich rund 30 Prozent im Plus gewesen sei, sei dieser nun auf Einstand zurückgefallen. Im letzten Update sei geraten worden, den Stopp nachzuziehen. Somit steigen investierte Trader jetzt aus, so Timo Nützel von "Der Aktionär". Das Chartbild habe sich inzwischen eingetrübt und es würden weitere Rücksetzer drohen. (Analyse vom 20.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze JinkoSolar-Aktie: