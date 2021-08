NYSE-Aktienkurs JinkoSolar Holdings ADR Aktie

55,01 USD -1,77% (12.08.2021, 16:49)



ISIN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

US47759T1007



WKN JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

A0Q87R



Ticker-Symbol JinkoSolar Holdings ADR-Aktie

ZJS1



NYSE-Symbol JinkoSolar-Holdings ADR-Aktie:

JKS



Kurzprofil JinkoSolar Co. Ltd.:



JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (12.08.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Das Papier des chinesischen Konzerns befinde sich aktuell noch in der Konsolidierungsphase. Das billionenschwere Infrastrukturpaket von US-Präsident Joe Biden sollte aber Green-Tech-Aktien wieder in den Fokus der Investoren rücken. Auch bei JinkoSolar herrsche Hoffnung, dass der größte Solarmodule-Hersteller der Welt profitieren werde.Das 850-Mrd.-Euro-Paket enthalte ein System finanzieller Anreize und Strafen, mit dem der Anteil der klimaneutral erzeugten Elektrizität erhöht werden solle. Außerdem gebe es Steuererleichterungen für Unternehmen, die saubere Energie erzeugen würden. Die steigenden Ausgaben sollten gleichzeitig dem Klimaschutz dienen, was mit einem massiven Ausbau der Solarenergie einhergehen werde. JinkoSolar würden somit als Weltmarktführer für Solarmodule zahlreiche Neuaufträge winken. Da JinkoSolar zudem ein Viertel seiner Umsätze in den USA erwirtschafte, sollte das chinesische Unternehmen auch bei den Förderungen zum Zuge kommen.Die Entwicklungen in den USA könnten dazu beitragen, dass sich das Sentiment bei Green-Tech-Aktien wieder aufhellt. Bereits investierte Anleger sollten die Gewinne laufen lassen. Der Stopp werde bei 36 Euro platziert, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.08.2021)Börsenplätze JinkoSolar-Aktie:Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar ADR-Aktie:47,76 EUR +0,34% (12.08.2021, 17:03)