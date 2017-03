Tradegate-Aktienkurs JinkoSolar-Aktie:

Kurzprofil JinkoSolar Aktie:



JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen. (16.03.2017/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktie erholt sich sehr deutlich - Kurse von 20 Euro und mehr bald wieder möglich? AktienanalyseSehr optimistisch zeigt sich Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, in einer aktuellen Aktienanalyse für die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co., Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS).Die JinkoSolar-Aktie erhole sich nun sehr deutlich. Sie sei über die 200-Tage-Linie wieder geklettert. Die Kuh sei aber noch nicht so ganz vom Eis, so der Aktienprofi. Die JinkoSolar-Aktie versuche sich ein bisschen nach oben zu kämpfen. Wenn die JinkoSolar-Aktie vielleicht noch 1 oder 2 Euro nach oben anziehe, dann sei die Trendwende geschafft.JinkoSolar sei die Nummer eins im Modul-Bereich. Man habe jede Menge neue Aufträge an Land ziehen können. Trotz der fallenden Modul-Preise verdiene JinkoSolar noch immer Geld. Bei JinkoSolar passe im Moment also alles zusammen, denke der Börsenexperte. Die Frage sei nur, ob sich die Modul-Preise wieder stabilisieren würden. Wenn das der Fall sei, werde JinkoSolar damit richtig Geld verdienen.Dann würde die JinkoSolar-Aktie wahrscheinlich Kurse von 20 Euro oder sogar mehr erreichen, so Alfred Maydorn, Herausgeber des Maydorn Report, im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 16.03.2017)