JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) ist ein weltweit führendes Unternehmen in der PV-Industrie mit Produktionsbetrieben in Jiangxi und Zhejiang Provinzen in China sowie Vertriebs- und Marketing-Büros in Shanghai und Peking, China, München, Deutschland, Bologna, Italien; Zug, Schweiz, San Francisco, USA , Queensland, Australien, Ontario, Kanada, Singapur, Tokio, Japan, und in Kapstadt, Südafrika.



JinkoSolar hat eine vertikal integrierte Solarprodukt-Wertschöpfungskette gebaut, mit einem integrierten Jahreskapazität von rund 1,5 GW für Silizium-Ingots, Wafer und Solar-PV-Zellen und ca. 1,8 GW für Photovoltaik-Module, per 30. September 2013. JinkoSolar verkauft Strom in China und vertreibt seine Solarprodukte an eine diversifizierten Kundenbasis auf dem globalen PV-Markt, darunter Deutschland, Italien, Belgien, Spanien, den USA, Osteuropa, China, Indien, Japan, Südafrika und anderen Ländern und Regionen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - JinkoSolar-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Solarmodulherstellers JinkoSolar Holding Co. Ltd. (ISIN: US47759T1007, WKN: A0Q87R, Ticker-Symbol: ZJS1, NYSE-Symbol: JKS) unter die Lupe.Der Kurs der JinkoSolar-Aktie habe am Mittwoch noch bei knapp 55 USD geschlossen, gestern sei sie im US-Handel auf mehr über 60 USD gestiegen. Heute schwächele der Kurs zur Handelseröffnung zwar etwas, aber die Lage bleibe spannend. Ausgangspunkt für den jüngsten Kursimpuls sei eine Nachricht aus den USA gewesen.Chinesische Solaraktien wie JinkoSolar seien gestern zweistellig gestiegen, nachdem die USA beschlossen hätten, nicht zu untersuchen, ob die Hersteller aus Asien Zölle umgehen würden. Laut US-Handelsministerium hätten die Chinesen ihre Solarzellen nicht unter dem üblichen Preis verkauft. US-Hersteller habe anonym Vorwürfe gegen die Konkurrenten aus dem Ausland erhoben.Sollten die US-Unternehmen bis Montag ihre Anonymität aufgeben, könnte sich das Ministerium aber doch noch näher mit dem Fall beschäftigen. Die Unternehmen würden jedoch nach Angaben einer Sprecherin gegebenenfalls Vergeltungsmaßnahmen ihrer asiatischen Rivalen befürchten. Die US-Regierung dürfte vor dem anstehenden Gipfeltreffen zwischen Joe Biden und Xi Jinping kein Interesse an einer Eskalation haben.Rund um die 60-USD-Marke sei der Aktienkurs von JinkoSolar in den vergangenen Monaten mehrfach abgeprallt. "Der Aktionär" beobachte die Lage bei dem relativ volatilen Wert daher derzeit nur. Bislang sehe das Chartbild allerdings durchaus konstruktiv aus: Neue Hochs gebe es innerhalb der Korrektur zwar noch nicht, aber immerhin schon mal höhere Tiefs, so Lars Friedrich vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 12.11.2021)Der Autor hält unmittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren: JinkoSolar.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link