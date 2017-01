Linz (www.aktiencheck.de) - Jetzt ist es amtlich, die britische Premierministerin Theresa May strebt einen "harten Brexit" an, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.



Sie habe in ihrer gestrigen Grundsatzrede einen 12-Punkteplan vorgestellt und unterstrichen, dass Großbritannien eine klare Trennung zur EU anstrebe. Das Pfund habe daraufhin etwas überraschend stark aufgewertet. Die Folgen für die britische Wirtschaft seien derzeit nicht abschätzbar, wobei Carney, der Gouverneur der Bank of England, deutlich vor negativen Folgen warne. Aktuell gebe es noch keine Anzeichen für einen konjunkturellen Abschwung. Es bleibe abzuwarten, wie sich die Verhandlungen mit der EU gestalten würden. Unterstützungen seien bei 0,8570 und 0,8450 auszumachen, Widerstände lägen bei 0,8855 und 0,9050. (18.01.2017/ac/a/m)







