Tradegate-Aktienkurs Jazz Pharmaceuticals-Aktie:

154,56 EUR +3,61% (14.04.2022, 22:26)



NASDAQ-Aktienkurs Jazz Pharmaceuticals-Aktie:

167,25 USD +3,05% (14.04.2022, 22:00)



ISIN Jazz Pharmaceuticals-Aktie:

IE00B4Q5ZN47



WKN Jazz Pharmaceuticals-Aktie:

A1JS1K



Ticker-Symbol Jazz Pharmaceuticals-Aktie:

J7Z



NASDAQ-Ticker-Symbol Jazz Pharmaceuticals-Aktie:

JAZZ



Kurzprofil Jazz Pharmaceuticals plc:



Jazz Pharmaceuticals plc (ISIN: IE00B4Q5ZN47, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: J7Z, NASDAQ-Ticker-Symbol: JAZZ) ist ein biopharmazeutisches Unternehmen mit Sitz in Dublin (Irland), das sich auf die Entwicklung und Vermarktung von Produkten konzentriert, die einen ungedeckten medizinischen Bedarf decken. Jazz Pharmaceuticals verfügt über ein breit gefächertes Portfolio von Produkten und Produktkandidaten mit Schwerpunkt auf den Bereichen Schlaf und Hämatologie/Onkologie. (18.04.2022/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Jazz Pharmaceuticals-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Jazz Pharmaceuticals-Aktie (ISIN: IE00B4Q5ZN47, WKN: A0TGJ5, Ticker-Symbol: J7Z, NASDAQ-Ticker-Symbol: JAZZ) unter die Lupe.Das relativ unbekannte Unternehmen, welches in der Vergangenheit mit der milliardenschweren Übernahme von GW Pharmaceuticals für Schlagzeilen gesorgt habe, habe vor Kurzem eine neue Zusammenarbeit unter Dach und Fach bringen könne. Für den "Aktionär" bleibe Jazz Pharmaceuticals aussichtsreich.Im Konkreten handele es sich um die Substanz WTX-613 von Werewolf Therapeutics. Mit dem Lizenzdeal erweitere das Pharma-Unternehmen seine Onkologie-Pipeline um den ersten Produktkandidaten im Forschungsbereich der Immunonkologie. Werewolf Therapeutics erhalte im Gegenzug 15 Mio. USD in Form einer Vorauszahlung. Darüber hinaus habe der Deal für die unbekannte Biotech-Gesellschaft das Potenzial, bis zu 1,26 Mrd. USD an Entwicklungs-, Zulassungs- und Verkaufsmeilensteinzahlungen sowie Lizenzgebühren auf zukünftige Nettoumsätze zu erhalten.Jazz Pharmaceuticals baue seine Pipeline mit einem weiteren interessanten Deal aus. Die Aktie sei mit einem KGV von 10 für 2022 immer noch günstig. Anleger könnten weiter zugreifen. Das neue Ziel laute 190 Euro, so Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.04.2022)Börsenplätze Jazz Pharmaceuticals-Aktie: