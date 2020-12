Bonn (www.aktiencheck.de) - Laut den japanischen Handelsdaten für November sanken die Exporte im Monatsvergleich um 0,3 Prozent, die Importe jedoch sogar um 4,0 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.



Der Handelsbilanzüberschuss sei somit auf 570 Milliarden Yen gewachsen, im Oktober habe er noch bei 362 Milliarden Yen gelegen. Obwohl ein höherer Überschuss erwartet worden sei, sei es überraschend gewesen, dass er durch einen Rückgang der Importe und nicht durch einen Anstieg der Exporte zustande gekommen sei. Der relativ starke Rückgang der Importe sei zwar ein positiver Faktor für das BIP-Wachstum, aber auch ein besorgniserregender Beleg für eine schwache Binnennachfrage. Der Aufwärtstrend bei den Exporten habe sich in allen wichtigen Regionen verlangsamt, wobei die Ausfuhren in die USA gegenüber dem Vormonat um 4,6 Prozent, die nach Europa um 0,1 Prozent und die nach Asien um 5,1 Prozent zurückgegangen seien.



Dass die wirtschaftliche Aktivität weiterhin durch die Coronavirus-Pandemie eingeschränkt bleibe, zeige sich auch an den Schnellschätzungen der Einkaufsmanagerindices im Dezember. Zwar habe sowohl der Index für das Verarbeitende Gewerbe als auch der für den Dienstleistungssektor zugelegt, mit 49,7 beziehungsweise 47,2 Punkten seien beide Indikatoren jedoch erneut unter der Expansionsschwelle von 50 Punkten verblieben. Vor dem Hintergrund einer weiterhin gedämpften Konjunkturentwicklung dürfte es dem Yen schwerfallen, gegenüber dem Euro zuzulegen. (17.12.2020/ac/a/m)



