Bonn (www.aktiencheck.de) - Der Anstieg der japanischen Einzelhandelsumsätze im Oktober um 6,5 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat erscheint zwar auf den ersten Blick sehr stark - der hohe Zuwachs ist allerdings auf die vergangenes Jahr im Oktober erfolgte Mehrwertsteuererhöhung zurückzuführen, was die Vergleichsbasis verzerrt, so die Analysten von Postbank Research.



Im Monatsvergleich seien die Einzelhandelsumsätze lediglich um 0,4 Prozent gestiegen und damit leicht schwächer als vom Konsens erwartet. Der Anstieg der japanischen Industrieproduktion im Oktober habe die Erwartung der Experten mit 3,8 Prozent gegenüber dem Vormonat dagegen deutlich übertroffen. Da sich Exporte und Industrieaktivität trotz anhaltend hoher Infektionszahlen weltweit robust zeigen würden, würden Japans Unternehmen auch im November mit einem hohen Produktionszuwachs rechnen, den sechsten Monat in Folge. Zwar dürfte die aktuelle Viruswelle den Konsum japanischer Haushalte belasten und damit zu einer schwachen Entwicklung der Einzelhandelsumsätze in den Wintermonaten beitragen; insgesamt sollte Japans Wirtschaftsentwicklung aufgrund der internationalen Konjunkturerholung allerdings zukünftig weiteren Rückenwind erfahren, denn japanische Firmen würden rund 43 Prozent ihrer Gewinne im Ausland generieren. Solange die Virusinfektionen die Wirtschaftsentwicklung Japans nicht ausbremsen würden, dürfte der Yen daher gegenüber dem Euro Stärke zeigen. (01.12.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.