Bonn (www.aktiencheck.de) - Der von der japanischen Notenbank veröffentlichte Tankan Survey hat sich im vierten Quartal überraschend stark erholt, so die Analysten von Postbank Research.



Der viel beachtete Stimmungsindex für große Industrieunternehmen sei von -27 auf -10 Punkte gestiegen. Und das, obwohl die Zahl der Coronavirus-Neuinfektionen in Japan während des Befragungszeitraums von Mitte November bis Mitte Dezember auf Rekordniveau gelegen habe. Außerhalb des Verarbeitenden Gewerbes sei die Stimmungsverbesserung nicht ganz so ausgeprägt gewesen - der Index sei aber auch hier signifikant von -12 auf -5 Punkte gestiegen. Andere Teilindices im Tankan-Bericht würden ein weniger positives Bild der japanischen Wirtschaft zeichnen. Der Beschäftigungsindex habe von -6 auf -10 Punkte nachgegeben, während die großen Unternehmen einen Rückgang der Investitionen um 1,2 Prozent für das laufende Fiskaljahr, das am 31. März 2021 ende, erwarten würden. Im dritten Quartal sei noch ein Anstieg der Investitionen um 1,4 Prozent prognostiziert worden. Die neuen Daten würden zeigen, dass die wirtschaftliche Entwicklung im ersten Quartal 2021 - wie in vielen anderen Ländern auch - noch holprig verlaufen dürfte. Mit der Einführung eines Impfstoffs dürfte die Pandemie aber auch in Japan in absehbarer Zeit eingedämmt werden, so dass die Konjunktur im Frühjahr 2021 deutlich anziehen sollte. Den Japanischen Yen, der nahe an einem Jahrestief zum Euro handle, habe der Tankan nicht stützen können. (15.12.2020/ac/a/m)



Jetzt für den kostenfreien Newsletter "Aktien des Tages" anmelden und keinen Artikel unseres exklusiven Labels AC Research mehr verpassen.



Das Abonnement kann jederzeit wieder beendet werden.