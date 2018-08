Japans makroökonomische Wachstumstreiber seien der private Konsum und die Unternehmensinvestitionen gewesen. Ersteres sei durch eine weitere intelligente Beschleunigung des Wachstums der Arbeiterunfallversicherung getrieben worden - ein Anstieg um 4,3% gegenüber April-Juni, mehr als doppelt so hoch wie die Wachstumsrate von 1,9% in diesem Jahr. Der heutige Bericht bestätige auch, dass die Lohn- und Einkommensdeflation beendet sei.



Dagegen zeige der Wohnungsbau keine Anzeichen einer Talsohle. Tatsächlich sei der Wohnungsbau im vierten Quartal in Folge zurückgegangen und liege nun 9% unter dem Vorjahresniveau. Der sich weiter vertiefende Abwärtszyklus im Wohnungsbau sei ein wesentlicher Grund dafür, warum die Experten glauben würden, dass die BoJ die Zinsen nicht erhöhen werde - der Wohnungsbau sei der zinssensibelste Sektor in der Wirtschaft, so dass eine Anhebung der Zinsen prozyklisch wäre, d.h. die Rezessionsgefahr erhöhen würde.



In Zukunft würden die unmittelbaren Wachstumsaussichten durch handelspolitische Unsicherheiten (was Verzögerungen oder Kürzungen bei den Investitionsplänen bedeuten könnte) sowie durch die jüngsten Überschwemmungsschäden und die aktuelle Hitzewelle getrübt. Längerfristig würden die Erhöhung der Verbrauchssteuer im nächsten Jahr und der erwartete Rückgang des olympischen Baubooms 2020 in Tokio auf Abwärtsrisiken für den Ausblick auf das kommende Jahr hindeuten. Daher würden die Experten zuversichtlich bleiben, dass die geldpolitischen Maßnahmen auf absehbare Zeit beibehalten würden. (13.08.2018/ac/a/m)







London (www.aktiencheck.de) - Das reale Bruttoinlandsprodukt in Japan stieg im Quartal April-Juni um 1,9% und lag damit rund ein halbes Prozent über den Erwartungen des Marktes, so Jesper Koll, Japan Senior Adviser bei WisdomTree.Nach dem Rückgang im Vorquartal deute dies auf eine Wachstumsrate von rund 1% in diesem Jahr hin. Dies entspreche dem Wachstumspotenzial Japans - schnell genug, um die Unternehmensgewinne zu steigern, aber nicht zu schnell, um Änderungen in der Geldpolitik zu rechtfertigen. Das heiße: Entgegen der übereinstimmenden Erwartung eines Null-Gewinn-Wachstums habe die Unternehmenssaison April-Juni eine Gewinnsteigerung von 14% gebracht.