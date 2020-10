Bonn (www.aktiencheck.de) - Japans Exporte auf starkem Wachstumskurs: Nach bereits kräftigen Anstiegen in den vergangenen Monaten stiegen sie im September gegenüber dem Vormonat noch einmal um 4,5 Prozent, so die Analysten von Postbank Research.



Besonders beeindruckend sei die Wachstumsdynamik der Ausfuhren nach China und in die USA. Diese lägen inzwischen 14 Prozent beziehungsweise 0,7 Prozent über dem Vorjahresniveau. Während sich in China zuletzt vor allem japanische Mikrochips sehr gut verkauft hätten, würden in den USA in erster Linie japanische Autos auf eine stark wachsende Nachfrage stoßen.



Japans Exportindustrie profitiere damit gleichermaßen von der globalen Konjunkturerholung wie auch vom globalen Digitalisierungstrend, der durch die Pandemie an Fahrt gewonnen habe. Vor diesem Hintergrund und wegen einer relativ günstigen Bewertung würden die Analysten Aktien aus Japan bei entsprechender Risikobereitschaft für interessant halten. (20.10.2020/ac/a/m)



