Das britische Sanitär- und Heizungsgroßhandelsunternehmen Ferguson (ISIN: JE00BFYFZP55, WKN: A2JAL6) (-5,9%) habe nach Vorlage von Zahlen zum dritten Geschäftsquartal unter Zweifeln seitens von Analysten hinsichtlich der Erreichbarkeit der Ziele für das Gesamtjahr gelitten.



Der italienische Medienkonzern Mediaset (ISIN: IT0001063210, WKN: 901402, Ticker-Symbol: MDS) (+5,0%) plane eine Fusion mit seinem spanischen Tochterunternehmen Mediaset Espana Comunicacion (+5,5%) in Form eines Aktientausches.



Diese Woche würden am Mittwoch unter anderem das spanische Textilunternehmen Inditex (ISIN: ES0148396007, WKN: A11873, Ticker-Symbol: IXD1, Nasdaq OTC-Symbol: IDEXF) und am Freitag werde das österreichische Cateringunternehmen DO & CO (ISIN: AT0000818802, WKN: 915210, Ticker-Symbol: DOQ, Ticker-Symbol Wiener Börse: DOC) Quartalszahlen berichten. (11.06.2019/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Im Zuge der Meldung am Wochenende, wonach US-Präsident Donald Trump die für Montag geplanten Strafzölle gegen Mexiko auf unbestimmte Zeit aussetzt, verzeichneten an der Börse Tokio am Montag insbesondere die Autohersteller Toyota (ISIN: JP3633400001, WKN: 853510, Ticker-Symbol: TOM, NASDAQ OTC-Symbol: TOYOF) (+1,2%), Honda (ISIN: JP3854600008, WKN: 853226, Ticker-Symbol: HDM) (+1,0%) und Mazda (ISIN: JP3868400007, WKN: 854131, Ticker-Symbol: MZA) (+1,2%) signifikante Kurszuwächse, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG.Thomas Cook (ISIN: GB00B1VYCH82, WKN: A0MR3W, Ticker-Symbol: TCG, Nasdaq OTC-Symbol: TCKGF) habe um über 15% zugelegt. Der britische Tourismuskonzern verhandele mit seinem größten Aktionär Fosun International nun auch über einen Verkauf seiner Reiseveranstaltungsbranche, nachdem im Februar bereits das Luftfahrtgeschäft auf den Prüfstand gestellt worden sei.