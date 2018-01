"Zudem konnten wir ein Umdenken in Bezug auf die Unternehmensführung beobachten: Die Preisgestaltungsmacht auf Produktebene nahm zu und die Bereitschaft zu Lohnerhöhungen stieg mit 2 Prozent in jedem der vergangenen drei Geschäftsjahre an. Diese Entwicklungen spiegeln zum Teil ein deutlich verbessertes Geschäftsklima wider, das im November 2017 auf ein Elf-Jahres-Hoch stieg", sage Glanzmann.



Unterdessen habe der von der Regierung Abe im Jahr 2015 erlassene Corporate-Governance-Kodex zu mehr Vielfalt auf Vorstandsebene geführt: Heute hätten 99,6 Prozent der Unternehmen Vorstandspositionen mit externen Kandidaten besetzt. Vor zehn Jahren seien es noch 44 Prozent gewesen. "Daneben macht sich die Fokussierung auf mehr Aktionärsfreundlichkeit und die Eigenkapitalrendite (RoE) bemerkbar. Der RoE liegt aktuell im Mittel bei 9 Prozent und dürfte in den nächsten zwei Jahren zweistellig ausfallen", so Glanzmann weiter. Der Unternehmenssteuersatz werde mit Beginn des neuen Geschäftsjahres auf 29,7 Prozent gesenkt. Dies dürfe dazu beitragen, dass die Investitionsausgaben auch nach sechs Jahren in Folge künftig weiter steigen würden.



"Die Frühindikatoren befinden sich im Aufwärtstrend, die Bewertungen sind attraktiv, die Zahl der Konkurse hat den tiefsten Stand seit 1990 erreicht und die Zinsen sind niedrig. Wir glauben, dass sich das Gewinnwachstum wie bislang fortsetzen dürfte, wenn der Operating Leverage durch höhere Umsätze und die verbesserte Kosteneffizienz durch die Überarbeitung der Produktionslinien und Lieferketten Wirkung zeigen", sage Mito.



Die höheren Personalkosten dürften durch Preiserhöhungen kompensiert werden, wobei eine Zunahme der Fusions- und Übernahmeaktivität die Auswirkungen des Arbeitskräftemangels potenziell dämpfen könnte. "In diesem Zusammenhang werden wir auch die potenziell stärkere Nutzung von Co-Bots, also Robotern, die mühelos neben und zusammen mit Menschen eingesetzt werden können, im Dienstleistungssektor genau beobachten", so Reiko Mito. In Bezug auf Produkte finden die GAM-Experten in diesem Jahr Feststoffbatterien aufgrund ihres Potenzials als Ersatz für Lithium-Ionen-Batterien sowie die weitere Entwicklung von KI-Lautsprechern besonders spannend.



"Der Wechselkurs zum US-Dollar hält sich relativ stabil bei rund 110 und der Aktienmarkt notiert auf einem 20-Jahres-Hoch. Wir erwarten daher, dass institutionelle Anleger ihre strukturelle Untergewichtung japanischer Aktien zumindest neutralisieren werden", sage Glanzmann. Japan profitiere von seiner sehr dynamischen Unternehmenslandschaft und sei die Heimat einiger weltweit führender Anbieter von Technologien des 21. Jahrhunderts, elektronischen Komponenten und Robotertechnik. "Viele Aktienindices der Welt notieren auf oder knapp unter Rekordhochs. Man sollte nicht außer Acht lassen, dass japanische Aktien nach wie vor günstig bewertet sind, vor allem auf Basis des Kurs-Buchwert-Verhältnisses. Bis zum Erreichen des Rekordhochs aus dem Jahr 1989 besteht daher noch viel Spielraum für einige weitere Jahre mit einer robusten Performance", schließe der Experte. (23.01.2018/ac/a/m)





TokioBerlin (www.aktiencheck.de) - Der japanische Nikkei 225 Index (ISIN: JP9010C00002, WKN: A1RRF6) erlebt nach einer lang anhaltenden Reihe von Talfahrten aktuell so etwas wie einen neuen Sonnenaufgang, so die Experten von GAM.Zwar habe der bedeutendste Aktienindex Asiens seinen Höchststand mit über 38.000 Punkten von vor 26 Jahren noch nicht wieder geschlagen, dennoch habe er sich in den letzten fünf Jahren mehr als verdoppelt. Ernst Glanzmann und Reiko Mito, Portfoliomanager für japanische Aktien bei GAM, sähen gute Gründe für eine weiterhin positive Entwicklung in 2018:Im ersten Halbjahr 2017 habe sich der Japanische Yen auf einem tieferen Niveau stabilisiert, als es konservative Prognosen der Unternehmensgewinne hätten annehmen lassen. Die japanischen Aktienindices seien jedoch deutlich aus ihren bestehenden Handelsspannen ausgebrochen und hätten sich auch in den Herbstmonaten weiterhin sehr gut entwickelt. "Dies zeigt unserer Meinung nach die längst überfällige Anerkennung für die sozioökonomischen Erfolge, deren Zeuge wir seit Shinzo Abes Amtsantritt im Jahr 2012 wurden", sage Reiko Mito. Die Konjunkturerholung sei unter der pragmatischen Führung von Gouverneur Kuroda von der Bank of Japan unterstützt worden. Zudem habe sich die Zahl der Touristen, die derzeit rund 1 Prozent des Konsums in Japan ausmachen würden, in den vergangenen drei Jahren verdoppelt. Auch seien Aufenthalts- und Arbeitsbewilligungen für Ausländer gelockert worden.