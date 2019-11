Hannover (www.aktiencheck.de) - Für das dritte Quartal ergab sich in Japan ein eher enttäuschendes BIP-Wachstum, was mit 0,1% Q/Q einerseits etwas unter den Erwartungen ausfiel, andererseits wurde das Plus für das zweite Quartal leicht nach oben revidiert, so die Analysten der Nord LB.Ein wesentlicher Belastungsfaktor für die japanische Volkswirtschaft sei und bleibe die handelspolitische Auseinandersetzung zwischen den USA und China. Das Land der Mitte sei der wichtigste Handelspartner für Japan und so seien die Streitigkeiten Chinas und den USA durchaus ein die Konjunktur belastender Faktor. Immerhin sei zuletzt mit den positiven Tönen aus Washington und Peking die Zuversicht zurückgekehrt, sodass eine (Teil-)Einigung in den nächsten Wochen möglich sein könnte. Dies käme auch der japanischen Konjunktur und damit der Bank of Japan entgegen.Die Notenbanker stünden ansonsten unter Zugzwang, wieder kreativ in die geldpolitische Trickkiste zu greifen. Das Statement von der Oktobersitzung der BoJ bestätige, dass die Notenbanker in Tokio eher wenig von einem erneut expansionistischen Eingreifen halten würden. Angesichts der etwas zurückgegangenen Sorgen um eine Eskalation im Handelsstreit müsse dies vermutlich auch gar nicht nötig werden. In Folge der etwas zuversichtlichen Einschätzungen der Verhandlungen um einen "Phase1-Deal" sei der Japanische Yen als Low-Beta-Währung etwas unter Druck geraten. Kurzzeitig sei der US-Dollar gegenüber der fernöstlichen Währung sogar wieder über die Marke von 109 JPY gestiegen. Auch die Geschehnisse um den Brexit müssten vom FX-Segment genau im Auge behalten werden, da sie für eine Safe-Haven-Währung wie den Yen von Relevanz sein könnten. (Ausgabe Dezember 2019) (26.11.2019/ac/a/m)