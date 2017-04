Bad Marienberg (www.aktiencheck.de) - Die Ergebnisse der Tankan-Umfrage der Bank of Japan für das erste Quartal 2017 haben sich im Vergleich zum Vorquartal in allen Industriezweigen und Unternehmensgrößen verbessert, so die Analysten der DekaBank.Die Details der Umfrage würden zeigen, dass die Unternehmen erneut sowohl das inländische als auch das ausländische Geschäft leicht stärker beurteilen würden. Verhältnismäßig optimistisch seien die Unternehmen hinsichtlich ihrer Investitionspläne für das Fiskaljahr 2017. Stärke Inputpreise scheinen allerdings die Gewinnperspektiven zu dämpfen, so die Analysten der DekaBank.Der Tankan-Bericht bestätige, dass sich die japanische Volkswirtschaft auf einem flachen Erholungspfad befinde. (03.04.2017/ac/a/m)